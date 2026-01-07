Terna completa posa primo cavo sottomarino ramo ovest Tyrrhenian Link

(Teleborsa) - Terna
annuncia che è stata completata la posa del primo cavo sottomarino
del ramo ovest del Tyrrhenian Link
, il collegamento unirà la Sicilia con la Sardegna arrivando ad una profondità record di 2150 metri. Si tratta di un'opera strategia per l'Italia e di un primato mondiale per un elettrodotto in corrente continua ad alta tensione posato in mare.
In poco più di tre mesi sono stati installati circa 480 km di cavo
, da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (PA), a Terra Mala (CA). La posa è avvenuta in due fasi:
la prima, di 200 km, conclusa a settembre; la seconda, di 280 km, avviata a fine novembre. Le attività si sono concluse
al largo della costa sarda di Quartu Sant'Elena
(CA) a bordo della nave Aurora di Nexans.
Terna sta investendo 3,7 miliardi di euro sul Tyrrhenian Link, che comprende due collegamenti in corrente continua a 500 kV
: il ramo est tra Campania e Sicilia
e il ramo ovest tra Sicilia e Sardegna
. L’infrastruttura si estenderà per circa 970 km di tracciato in cavo marino, con una capacità di trasporto di 1.000 MW per ciascuna tratta. Il completamento dell’opera
è previsto per il 2028
. Grazie alla sua capacità di trasmissione, il Tyrrhenian Link contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. L’infrastruttura, fondamentale per la sicurezza della rete elettrica
italiana ed europea, rafforzerà l’interconnessione tra Campania, Sicilia e Sardegna, aumentando la capacità di scambio e migliorando l’adeguatezza e la flessibilità della rete elettrica di trasmissione nazionale.