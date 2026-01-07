Terna completa posa primo cavo sottomarino ramo ovest Tyrrhenian Link

Terna

(Teleborsa) -annuncia che è statadel ramo ovest del, il collegamento unirà la Sicilia con la Sardegna arrivando ad una profondità record di 2150 metri. Si tratta di un'opera strategia per l'Italia e di un primato mondiale per un elettrodotto in corrente continua ad alta tensione posato in mare.In poco più di tre mesi sono stati, da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (PA), a Terra Mala (CA). La posa è avvenutala prima, di 200 km, conclusa a settembre; la seconda, di 280 km, avviata a fine novembre. Leal largo della costa sarda di(CA) a bordo della nave Aurora di Nexans.Terna sta investendo 3,7 miliardi di euro sul Tyrrhenian Link, che: il ramo este il ramo ovest. L’infrastruttura si estenderà per circa 970 km di tracciato in cavo marino, con una capacità di trasporto di 1.000 MW per ciascuna tratta.è previsto per il. Grazie alla sua capacità di trasmissione, il Tyrrhenian Link contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. L’infrastruttura,italiana ed europea, rafforzerà l’interconnessione tra Campania, Sicilia e Sardegna, aumentando la capacità di scambio e migliorando l’adeguatezza e la flessibilità della rete elettrica di trasmissione nazionale.