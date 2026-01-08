BTP: domanda boom per 265 miliardi per titolo 7 anni e BTP green

(Teleborsa) - Una domanda enorme ha accolto l'emissione dual tranche
del prestito sindacato del Tesoro: il nuovo BTP a 7 anni
e la riapertura del BTP Green
scadenza 2046 hanno totalizzato una domanda complessiva di 265 miliardi
di euro. Lo rende noto il MEF, che ha annunciato questa sera i risultati del collocamento, il primo di un anno molto impegnativo.
Per quanto riguarda il nuovo BTP a 7 anni
, il titolo ha scadenza 15 marzo 2033
, godimento 15 gennaio 2026 e tasso annuo del 3,15%
, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso
è stato pari a 15 miliardi di euro
a fronte di una domanda monstre per circa 150 miliardi
di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,901 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,191%.
Per quanto riguarda il BTP Green
, il titolo ha scadenza 30 aprile 2046
, godimento 30 ottobre 2025 e tasso annuo del 4,10%,
pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso
è stato pari a 5 miliardi di euro
ed ha incontrato una domanda
nettamente superiore di oltre 115 miliardi
di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,778 corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 4,158%.Il regolamento
delle due operazioni è fissato per il prossimo 15 gennaio
.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato
, costituito da sei lead manager, Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Morgan Stanley Europe SE e NatWest Markets e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
Il MEF ha anche annunciato oggi la tipologia ed i quantitativi di titoli a medio-lungo termine in asta il 13 gennaio
. Si tratta della prima tranche dell BTP a 3 anni
, scadenza 15 marzo 2029, che verrà offerto per un importo massimo di 4 miliardi
di euro. Nell'asta supplementare saranno offerti titoli per un importo massimo di 1,2 miliardi. Il 15 gennaio è previsto il regolamento delle sottoscrizioni.