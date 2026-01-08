BTP: domanda boom per 265 miliardi per titolo 7 anni e BTP green

(Teleborsa) -del prestito sindacato del Tesoro: ile lascadenza 2046 hanno totalizzato unadi euro. Lo rende noto il MEF, che ha annunciato questa sera i risultati del collocamento, il primo di un anno molto impegnativo.Per quanto riguarda il nuovo, il titolo ha scadenza, godimento 15 gennaio 2026 e, pagato in due cedole semestrali.è stato pari aa fronte di unadi euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,901 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,191%.Per quanto riguarda il, il titolo ha scadenza, godimento 30 ottobre 2025 epagato in due cedole semestrali.è stato pari aed ha incontrato unanettamente superiore didi euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,778 corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 4,158%.delle due operazioni è fissato per il prossimo, costituito da sei lead manager, Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Morgan Stanley Europe SE e NatWest Markets e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.Il MEF ha anche annunciato oggi la tipologia ed i quantitativi di. Si tratta della prima tranche dell, scadenza 15 marzo 2029, che verrà offerto per un importo massimo didi euro. Nell'asta supplementare saranno offerti titoli per un importo massimo di 1,2 miliardi. Il 15 gennaio è previsto il regolamento delle sottoscrizioni.