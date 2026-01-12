Growens, Annual Recurring Revenues SaaS +11% a cambi costanti a dicembre e vendite CPaaS +20% nel 4Q25

Growens

(Teleborsa) -– società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel settore delle cloud marketing technologies - ha comunicato i dati del quarto trimestre 2025 relativi alle vendite della linea di business CPaaS e alle Annual Recurring Revenues(ARR) della linea di business SaaS a dicembre 2025.I dati, non sottoposti a revisione, mostrano per la linea di business, un ARR pari a 15,4 milioni di euro a dicembre 2025, in crescita del 2% rispetto al dato di pari periodo 2024 (ovvero 11,2% a cambio costante). Per la linea di business, una crescita è stata del 19,5% nel Q4 2025, a 18,7 milioni da 15,6 milioni del Q4 2024, e un dato di vendita preliminare per l’intero esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 pari a 61,7 milioni, in crescita del 2,6% rispetto al 2024.Per quanto riguarda la linea di business CPaaS,ha registrato vendite Q4 pari a circa 18,7 milioni, in crescita del 19,5% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, grazie al positivo contributo dei volumi di fine anno.Passando alla linea di business SaaS, la Business Unitmostra un ARR di 15,4 milioni (ovvero 17,8 milioni di dollari), considerando il cambio storico EUR/USD alla stipula dei contratti, in crescita di circa il 2% (ovvero 11,2% a cambio costante) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, grazie all’incremento dei volumi di vendita e di usage.