ELES, Mare Group al 35,4% dei diritti di voto dopo risultati definitivi OPA
(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria e tenuto conto della partecipazione già detenuta da Mare Group nel capitale sociale di Eles e degli acquisti effettuati successivamente alla pubblicazione del documento di offerta, Mare Group verrà a detenere complessive 7.219.624 azioni ordinarie, rappresentative del 37,59% del capitale sociale di Eles e del 35,42% dei relativi diritti di voto.

I risultati definitivi dell'offerta, comunicati da Intermonte SIM in qualità di intermediario incaricato, mostrano che sono state portate in adesione complessive 70.025 azioni ordinarie di Eles, rappresentative dello 0,36% del capitale e dello 0,56% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 185.566,25 euro. Pertanto, i risultati definitivi risultano variati rispetto ai risultati provvisori comunicati, in considerazione delle ulteriori revoche intervenute nella giornata del 7 gennaio 2026.

Il nuovo corrispettivo per ciascuna azione Eles portata in adesione è pari a 2,65 euro. Il pagamento sarà effettuato in data 12 gennaio 2026. La riapertura dei termini non avrà luogo in quanto le azioni Eles sono soggette all'offerta concorrente di Xenon. Non si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto, né, conseguentemente, per il delisting e, pertanto, le azioni rimarranno negoziate su Euronext Growth Milan.
