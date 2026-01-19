Tradelab, stipulato l’atto di fusione per incorporare Metrica Ricerche e Tradelab Advanced Analytics

TradeLab

(Teleborsa) -, punto di riferimento in Italia nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, rende noto che, in data odierna, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione delle società interamente controllate TradeLab Advanced Analytics e Metrica Ricerche in TradeLab.La Fusione, spiega una nota, si colloca nell’ambito di un processo di integrazione e razionalizzazione della struttura del gruppo a cui fa capo TradeLab, finalizzata alla semplificazione della catena di controllo e alla riduzione dei costi gestionali, nonché a una gestione operativa del Gruppo più snella ed efficiente.Le operazioni delle Incorporande saranno imputate in TradeLab con decorrenza dal 1° gennaio 2026.La società ricorda nella nota che risulta titolare dell’intero capitale sociale delle società Incorporande, non si e` reso necessario dare luogo ad un aumento del capitale sociale di TradeLab, né apportare alcuna modifica del numero e delle caratteristiche delle azioni in circolazione.