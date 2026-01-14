osapiens, nuovo round da 100 milioni di dollari: unicorno grazie all’investimento di Decarbonization Partners

(Teleborsa) -, azienda leader nello sviluppo di software enterprise per una crescita sostenibile, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con, joint venture tra, per un round di finanziamento di Serie C da, subordinato alle necessarie approvazioni regolamentari.si unisce agli investitori già presenti: Goldman Sachs Alternatives, che ha guidato il round di Serie B da 120 milioni di dollari nel 2024, e Armira Growth, che ha guidato l’investimento di Serie A da 27 milioni di dollari nel 2023.osapiens fornisce unche consente alle aziende di gestire conformità regolatoria, sostenibilità ed efficienza operativa lungo l’intera catena del valore, tutto su una singola piattaforma. L’osapiens HUB offre attualmente oltredi livello enterprise, tutte basate su un’infrastruttura multi-tenant che consente l’automazione guidata dall’intelligenza artificiale e una collaborazione fluida tra aziende. La piattaforma integra soluzioni di trasparenza ed efficienza per aiutare le imprese a minimizzare i rischi, massimizzare l’efficienza e rispondere con elevata agilità e capacità di adattamento ai cambiamenti normativi e di business, definendo nuovi standard di settore.dell’investimento saranno utilizzati per accelerare l’e alimentare la crescita nei mercati esistenti e in nuovi mercati internazionali, rafforzando ulteriormente la posizione di osapiens come piattaforma globale per la crescita sostenibile."Questo investimento conferma la nostra strategia e la nostra visione a lungo termine, e dimostra che crescita sostenibile ed efficienza AI-driven rimangono priorità assolute per gli investitori globali. – ha dichiarato, Co-CEO e Co-Founder di osapiens. – Decarbonization Partners, grazie al focus sulla sostenibilità, alla presenza globale combinata e all’expertise in investimenti di BlackRock e Temasek, garantisce proprio quella visione e quella capacità di scala di cui abbiamo bisogno per la nostra prossima fase di crescita. Puntiamo a diventare leader globali nella crescita sostenibile per imprese di tutte le dimensioni"., Co-CEO e Co-Founder di osapiens, ha aggiunto: "Decarbonization Partners è in grado di comprendere sia le dinamiche regolatorie con cui le aziende devono fare i conti, sia l’opportunità di business che deriva dall’efficienza guidata dall’intelligenza artificiale. La loro profonda esperienza nel far crescere aziende tecnologiche che definiscono intere categorie li rende un partner strategico ideale al fianco di Goldman Sachs Alternatives e Armira Growth"."osapiens sta ridefinendo il modo in cui le aziende raggiungono trasparenza, conformità ed eccellenza operativa lungo catene di fornitura sempre più complesse, - ha dichiarato, Global Head e Chief Investment Officer di Decarbonization Partners. - Le imprese di tutto il mondo sono alla ricerca di software affidabili e scalabili per rispondere a crescenti requisiti normativi, di sostenibilità e di decarbonizzazione. La piattaforma di osapiens fornisce la chiarezza di cui le organizzazioni hanno bisogno per operare e crescere in modo responsabile".