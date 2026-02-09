Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:58
25.314 +0,95%
Dow Jones 17:58
50.138 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa: Seduta rialzista per Francoforte, in guadagno dell'1,19%

Il DAX termina le contrattazioni a 25.014,87 punti

Francoforte amplia la performance positiva dell'1,19% e chiude a 25.014,87 punti.
