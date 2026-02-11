Milano 9:26
46.696 -0,23%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:26
10.376 +0,21%
24.890 -0,39%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,13%)

Il DAX dà il via alle contrattazioni a 24.956,46 punti

Appiattita la performance dell'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un -0,13%, a quota 24.956,46 in apertura.
