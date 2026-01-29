ENIT alla Fespo & Golfmesse: Italia punta su lusso, shopping e turismo golfistico

(Teleborsa) - Prende il via la, la piú grande kermesse turistica che si svolga in Svizzera. Con i principali operatori svizzeri, destinazioni internazionali e attrazioni varie laaccoglieràPresente ancheche torna sul mercato svizzero per promuovere le eccellenze del Made in Italy, insieme alle regioni Sardegna e Basilicata.Focus sutemi al centro dell’evento. L’Italia ha visto crescere esponenzialmente il fenomeno delle vacanze 'luxury', si pensi che negli ultimi 25 anni il turismo internazionale ha continuato a scegliere sempre di più le nostre destinazioni, tanto che la spesa inbound è addirittura raddoppiata,A spendere di più, per una notte, sono i turisti provenienti dal Principato di Monaco (media 685 euro) e dalla Slovenia (media 538 euro), seguiti poi da coloro che arrivano da Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Singapore, Nuova Zelanda e Dubai.Confermando il prestigio internazionale dell'Italia nel settore, ilincorona il nostro Paese come lasuperando concorrenti storici come Francia e Spagna, con Roma come una delle città più amate. Turismo di lusso in Italia a cui si è adeguato il nostro sistema di accoglienza, che oggi vanta quasi 771 hotel di lusso a cinque stelle e cinque stelle superior, con una capacità totale di 103.656 posti letto. I movimenti registrati in queste strutture includono 4,7 milioni di arrivi turistici (+7,6%) e 14,1 milioni di pernottamenti totali (+9,7%).C’è poi louno degli indicatori di questo segmento, che tra gennaio a settembre 2025 ha registratomotivati dagli acquisti dei nostri brand più noti, con un incremento del +46,8% sul 2024 a fronte di una maggiore stabilità nel numero dei viaggiatori (oltre 5 milioni) e della spesa turistica (784 milioni di euro).Per quanto concerne ill’Italia è nella top 3 delle destinazioni europee più rilevanti per svolgere questa attività. I nostri impianti, dopo quelli di Spagna e Portogallo, sono i più scelti, vantando eccellenze in regioni come Lazio e Lombardia. Il turista golfista che viene in Italia ha un profilo ben definito:; spesso si tratta di viaggi in gruppi e predilige strutture ricettive di livello medio-alto. Spesso combinando tra loro esperienze golfistiche con quelle benessere, enogastronomiche ed escursioni culturali, chi viaggia per prendere parte e eventi golfistici spende mediamente tra i 2mila e i 5mila dollari."I numeri sono la migliore testimonianza dello stato di salute del settore turistico italiano. I vari comparti dimostrano cherispondendo a numerose esigenze. Il fenomeno della vacanza di lusso, insieme a quello dello shopping tourism, sono esperienze sempre più richieste dai turisti internazionali, che scelgono di venire in Italia per vivere le nostre autenticità, disposti a spendere ed investire per il Made in Italy. Un traino per la nostra economia, che genera occupazione e benessere per l’intero Paese", ha dichiaratoDurante la manifestazione, presso lo stand ITALIA,per far conoscere le perle turistiche italiane, presentare gli ultimi highlights e i trend del momento.