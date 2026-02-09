Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank

(Teleborsa) - Bene la banca tedesca
, con un rialzo del 2,03%.
Lo scenario su base settimanale di Commerzbank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della banca d'affari
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)