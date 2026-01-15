Saks Global dichiara fallimento e ricorre al Chapter 11: tra i principali creditori Chanel, Kering e LVMH

Kering

(Teleborsa) - Il retail di lusso degliviene scosso da uno dei fallimenti più significativi degli ultimi anni:ha ufficialmente presentatopresso ildel distretto meridionale del Texas. Il gruppo, nato dall’ambiziosa fusione che ha riunito sotto un’unica egida insegne storiche come Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, ha scelto la strada delper proteggersi da una massa debitoria imponente che ammonta a circa. Nonostante la gravità della procedura, la società ha diffuso rassicurazioni immediate per cercare di mantenere la fiducia di stakeholder e consumatori.In una nota ufficiale, il management ha garantito che leresteranno pienamente operative, assicurando la continuità dei programmi fedeltà per i clienti e il regolare pagamento di stipendi e benefit per i dipendenti. Per scongiurare la chiusura immediata dei punti vendita, il gruppo ha inoltre ottenuto unpari a, ossigeno finanziario indispensabile per onorare i pagamenti futuri ai fornitori durante la delicata fase di ristrutturazione.Le ragioni di questoaffondano le radici in unache si è rivelata insostenibile. Le criticità erano emerse già all'indomani dell'acquisizione dinel 2024, operazione che aveva inglobato anche Bergdorf Goodman portando alla nascita della struttura unitaria di Saks Global. L'segue poi un periodo di performance operative estremamente deludenti che hanno vanificato i tentativi di risanamento. Nonostante un rifinanziamento da 600 milioni di dollari ottenuto lo scorso agosto, i conti del secondo trimestre hanno certificato una crisi profonda, con vendite crollate del 13% su base annua, fermandosi a 1,6 miliardi di dollari. Parallelamente, lesi sono ampliate fino a raggiungere i 288 milioni di dollari. Nel disperato tentativo di iniettare liquidità nel sistema e stabilizzare i conti, Saks Global aveva persino valutato la cessione di una quota di minoranza, pari al 49%, di Bergdorf Goodman.Complessivamente, i primi 30 creditori non garantiti vantano crediti per un totale di 712 milioni di dollari. In cima a questa lista spiccano levanta un credito di 136 milioni di dollari, seguita da, proprietaria di, con 60 milioni. La compagine dei creditori comprende altri nomi di primissimo piano comee le italiane, oltre a, la holding proprietaria di. L'esposizione di Saks Global non riguarda solo il comparto manifatturiero e della moda, ma si estende anche ai giganti tecnologici della Silicon Valley, condipresenti nella lista dei principali soggetti in attesa di riscossione.