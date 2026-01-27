LVMH chiude il 2025 con fatturato in calo su contesto geopolitico ed economico difficile

LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton

(Teleborsa) -, il gruppo leader mondiale nel settore del lusso guidato da Bernard Arnault, ha alzato il velo sui risultati dell'che si sono chiusi con undi 80,8 miliardi di euro, in calo del 5% su base annua. Il gruppo ha dimostrato comunque una buona resilienza "nonostante il contesto geopolitico ed economico perturbato"."L'ha registrato un calo nella seconda metà dell'anno e glihanno registrato una crescita, beneficiando di una solida domanda locale. Ilha registrato un calo rispetto al 2024, che era stato trainato dalla crescita della spesa turistica dovuta al forte indebolimento dello yen. Ilha registrato un netto miglioramento del trend rispetto al 2024, con un ritorno alla crescita nella seconda metà dell'anno". Ha precisato l'azienda in un comunicato.Da una lettura per linee di business, il fatturato ha risentito principalmente della performance della divisione, che ha registrato un calo dell'8% a 37,8 miliardi. Stabili invece il, a 18,3 miliardi, e ila 10,5 miliardi (-1%), che su base organica sono cresciuti rispettivamente del 4% e del 3%.Nel, la crescita organica del fatturato si è attestata all'1%, in linea con il terzo trimestre.L'è scivolato del 9% a 17,8 miliardi, pari a un margine operativo del 22%, influenzato dalle fluttuazioni valutarie. L'si è contratto del 13% a 10,9 miliardi di euro. Ilè stato pari a 11,3 miliardi, in aumento dell'8%.L'è migliorato a 6,9 miliardi dai 9,2 miliardi di fine 2024.Guardando al, "nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico che rimane incerto, ile perseguirà la sua strategia incentrata sullo sviluppo del marchio, sostenuta da innovazione e investimenti continui, nonché da una ricerca estremamente rigorosa di desiderabilità e qualità nei suoi prodotti e nella loro distribuzione", spiega il gruppo francese."Grazie all'agilità dei suoi team, al loro spirito imprenditoriale e alla presenza ben diversificata delle sue diverse linee di business nelle aree geografiche in cui si trovano i suoi clienti, LVMH si pone ancora una volta l'obiettivo di rafforzare la sua posizione di leadership globale nel settore dei beni di lusso nel 2026.All'Assemblea degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2026, LVMH proporrà un. Unsul dividendo diper azione è stato pagato il 4 dicembre 2025. Ildiper azione sarà pagato il 30 aprile 2026.