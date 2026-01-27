LVMH chiude il 2025 con fatturato in calo su contesto geopolitico ed economico difficile

(Teleborsa) - LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton
, il gruppo leader mondiale nel settore del lusso guidato da Bernard Arnault, ha alzato il velo sui risultati dell'esercizio 2025
che si sono chiusi con un fatturato
di 80,8 miliardi di euro, in calo del 5% su base annua. Il gruppo ha dimostrato comunque una buona resilienza "nonostante il contesto geopolitico ed economico perturbato".
"L'Europa
ha registrato un calo nella seconda metà dell'anno e gli Stati Uniti
hanno registrato una crescita, beneficiando di una solida domanda locale. Il Giappone
ha registrato un calo rispetto al 2024, che era stato trainato dalla crescita della spesa turistica dovuta al forte indebolimento dello yen. Il resto dell'Asia
ha registrato un netto miglioramento del trend rispetto al 2024, con un ritorno alla crescita nella seconda metà dell'anno". Ha precisato l'azienda in un comunicato.
Da una lettura per linee di business, il fatturato ha risentito principalmente della performance della divisione Fashion & Leather Goods
, che ha registrato un calo dell'8% a 37,8 miliardi. Stabili invece il Selective Retailing
, a 18,3 miliardi, e il Watches & Jewelry
a 10,5 miliardi (-1%), che su base organica sono cresciuti rispettivamente del 4% e del 3%.
Nel quarto trimestre
, la crescita organica del fatturato si è attestata all'1%, in linea con il terzo trimestre.
L'utile delle operazioni ricorrenti
è scivolato del 9% a 17,8 miliardi, pari a un margine operativo del 22%, influenzato dalle fluttuazioni valutarie. L'utile netto di competenza del Gruppo
si è contratto del 13% a 10,9 miliardi di euro. Il free cash flow operativo
è stato pari a 11,3 miliardi, in aumento dell'8%.
L'indebitamento finanziario netto
è migliorato a 6,9 miliardi dai 9,2 miliardi di fine 2024.
Guardando al 2026
, "nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico che rimane incerto, il Gruppo rimane fiducioso
e perseguirà la sua strategia incentrata sullo sviluppo del marchio, sostenuta da innovazione e investimenti continui, nonché da una ricerca estremamente rigorosa di desiderabilità e qualità nei suoi prodotti e nella loro distribuzione", spiega il gruppo francese.
"Grazie all'agilità dei suoi team, al loro spirito imprenditoriale e alla presenza ben diversificata delle sue diverse linee di business nelle aree geografiche in cui si trovano i suoi clienti, LVMH si pone ancora una volta l'obiettivo di rafforzare la sua posizione di leadership globale nel settore dei beni di lusso nel 2026.
All'Assemblea degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2026, LVMH proporrà un dividendo di 13 euro per azione
. Un acconto
sul dividendo di 5,50 euro
per azione è stato pagato il 4 dicembre 2025. Il saldo
di 7,50 euro
per azione sarà pagato il 30 aprile 2026.