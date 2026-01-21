Milano 9:07
Zest, dimissioni amministratore Alessandra Ricci

Finanza
Zest, dimissioni amministratore Alessandra Ricci
(Teleborsa) - Zest informa che Alessandra Ricci, amministratore non esecutivo e amministratore indipendente, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore della Società e, conseguentemente, dalla carica di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, con
effetto a partire dal 31 gennaio 2026. Le dimissioni del Consigliere Ricci sono dovute a sopraggiunti impegni lavorativi non conciliabili in termini di tempo con il ruolo di Consigliere in Zest.

La Società provvederà quindi a effettuare le opportune valutazioni al fine di procedere alla sostituzione dell’amministratore dimissionario, anche con riferimento alla carica di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.

Ricci non detiene azioni della Società e non le sono dovuti indennità o altri benefici a seguito delle dimissioni.
