Zest, dimissioni amministratore Alessandra Ricci

Zest

(Teleborsa) -informa che, amministratore non esecutivo e amministratore indipendente, ha rassegnato ledalla carica di amministratore della Società e, conseguentemente, dalla carica di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, coneffetto a partire. Le dimissioni del Consigliere Ricci sono dovute a sopraggiunti impegni lavorativi non conciliabili in termini di tempo con il ruolo di Consigliere in Zest.La Società provvederà quindi a effettuare le opportune valutazioni al fine di procedere alla sostituzione dell’amministratore dimissionario, anche con riferimento alla carica di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.Riccie non le sono dovuti indennità o altri benefici a seguito delle dimissioni.