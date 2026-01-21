Tesoro, assegnato BTP 30 anni per 1,587 miliardi di euro in asta concambio

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha, leggermente inferiore all'importo massimo offerto di 2 miliardi di euro, nella quarta tranche delnell'ambito di un'operazione di concambio, riacquistando contestualmente cinque BTP con scadenze 2026-2028.dal MEF sono il BTP scadenza 01-08-2026 per un capitale nominale riacquistato di 114.466.000 euro, il BTP scadenza 15-01-2027 per 159.192.000 euro, il BTP scadenza 01-04-2027 per 449.932.000 euro, il BTP scadenza 15-09-2027 per 625.341.000 euro e il BTP scadenza 01-02-2028 per 336.916.000 euro.