USA, stoccaggi gas ultima settimana -120 BCF

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 16 gennaio 2026 sono risultati in diminuzione di 120 BCF (billion cubic feet).
Il dato si rivela superiore al consensus
(-90 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 71 BCF.
Le scorte totali
si sono dunque portate a 3.065 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 4,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.924) e in crescita del 6,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.888 BCF.