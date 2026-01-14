UniCredit, nuova obbligazione retail Cumulative Callable con tasso fisso al 7,25%

UniCredit

(Teleborsa) -hadirettamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio. La nuova emissione di UniCredit ha una durata di 25 anni, prevede laa partire dal terzo anno di vita (callability) ed il, pagato in un'unica soluzione alla scadenza o alla data di rimborso anticipato.A titolo di, spiega UniCredit, se l'obbligazione venisse rimborsata alla prima occasione utile, cioè al terzo anno (gennaio 2029), l'importo di rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 euro) oltre a un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per tre anni, pari quindi al 21,75% (217,5 euro lordi per ogni obbligazione). Se invece, per esempio, venisse richiamata al decimo anno, il valore di rimborso sarà uguale a 1.000 euro oltre a 7,25% moltiplicato per dieci (725 euro). Se non dovesse scadere anticipatamente, a scadenza nel gennaio 2051 il rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 euro) oltre ad un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per 25 anni, pari quindi al 181,25% (1812,5 euro lordi per ogni obbligazione)., inoltre, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), l'obbligazione saràdel prezzo di emissione. Il valore nominale e l'investimento minimo sono pari a 1.000 Euro. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit e sarà quindi possibile rivendere l'obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale. Durante la vita dell'obbligazione il prezzo di mercato seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente e anche significativamente inferiore rispetto al valore nominale.