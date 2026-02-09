Nusco, ricavi 2025 in calo a 48,5 milioni di euro nonostante +17,5% della controllata rumena

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha comunicato che ial 31 dicembre 2025 risultano pari a 48,5 milioni di euro (rispetto a 51,2 milioni nel 2024), di cui 24,9 milioni generati dalla controllata rumena Pinum (in crescita del +17,5% circa rispetto a 21,2 milioni al 31 dicembre 2024).Al 31 dicembre 2025, ildella società risulta essere pari a 15,6 milioni di euro (in crescita del +9,9% circa rispetto a 14,2 milioni al 31 dicembre 2024), di cui 8,6 milioni relativi a Pinum (in crescita del +16,2% circa rispetto a 7,4 milioni al 31 dicembre 2024).La flessione dei ricavi è dovuta principalmente al, che ha ridotto gli investimenti dei clienti privati. Nonostante ciò, il Gruppo ha confermato la propria capacità di adattamento e resilienza, registrando la tenuta nei mercati esteri, e una consolidata penetrazione commerciale con il forte incremento del portafoglio ordini che impatterà sul fatturato dell’anno in corso."La resilienza del Gruppo poggia su un solido patrimonio, su precise azioni correttive in corso e su una strategia di diversificazione che mostra già risultati promettenti - ha commentato l'- La combinazione tra efficientamento, crescita internazionale, sfruttamento dei nuovi incentivi (Conto Termico 3.0 e Transizione 4.0/5.0) e forza della BU Porte costituiscono la base per avviare un percorso di miglioramento atteso per i prossimi periodi, rafforzando il posizionamento competitivo su scala europea. Inoltre, il portafoglio immobiliare conferito con l’integrazione di Nusco II, composto da asset industriali e commerciali ultimati o in fase avanzata di sviluppo, rappresenta una solida base patrimoniale tangibile. Questo asset strategico offre un potenziale di valorizzazione che a breve darà i suoi frutti, contribuendo al rafforzamento della struttura finanziaria e alla generazione di autofinanziamento per il Gruppo".