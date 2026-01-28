ELSA Solutions: ricavi 2025 in calo (-19%), backlog a 5,1 milioni

(Teleborsa) - ELSA Solutions
, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha chiuso il 2025 con ricavi
delle vendite pari a 17,7 milioni di euro
, registrando una flessione del 19,1% rispetto ai 21,9 milioni di euro rilevati al 31 dicembre 2024.
In merito a questi risultati, l'Amministratore Delegato Davide Dal Pozzo
ha commentato: "I dati al 31 dicembre 2025 rispecchiano la naturale evoluzione del contesto di incertezza e del momento di contrazione del mercato che stiamo vivendo da circa 12 mesi a questa parte, da noi ampiamente previsto. Nonostante le flessioni di entrambe le business lines abbiamo cercato di compensare l'effetto negativo dei minori volumi migliorando la produttività. In uno scenario in cui continuano le tensioni sul fronte macroeconomico e geopolitico, abbiamo proseguito nel nostro piano strategico di Ricerca & Sviluppo. Alla luce dell'interesse riscontrato sui nostri prodotti ed all'elevato numero di prototipi di elettrificazione della divisione ALIANT, 44 progetti nel 2025 rispetto ai 32 del 2024, confidiamo che ciò favorirà una inversione di tendenza rispetto ai risultati raggiunti al 31 dicembre 2025. Tuttavia, in assenza di ulteriori cambiamenti, per entrambe le business line continuiamo ad adottare un approccio prudente nel breve periodo".
L'analisi per linee di business
mostra che la divisione E-Motion
ha registrato ricavi per 8,4 milioni di euro, con un calo del 20,4%, mentre la divisione Aliant ha totalizzato 9,3 milioni di euro, in contrazione del 17,9%.
Nonostante la flessione generale, il Gruppo segnala un segnale positivo dai progetti di elettrificazione della linea Aliant Battery, con 44 prototipi ordinati rispetto ai 32 del 2024. Al 31 dicembre 2025, il backlog
complessivo della società, ovvero il valore del portafoglio
ordini sottoscritti per prodotti ancora da consegnare, è pari a circa 5,1 milioni di euro
. Tale portafoglio, che si prevede si convertirà in ricavi nel corso dell'esercizio 2026, è composto per il 30% circa dalla linea E-Motion e per il 70% circa dalla linea Aliant.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)