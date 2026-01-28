ELSA Solutions: ricavi 2025 in calo (-19%), backlog a 5,1 milioni

ELSA Solutions

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha chiuso il 2025 condelle vendite pari a, registrando una flessione del 19,1% rispetto ai 21,9 milioni di euro rilevati al 31 dicembre 2024.In merito a questi risultati, l'Amministratore Delegatoha commentato: "I dati al 31 dicembre 2025 rispecchiano la naturale evoluzione del contesto di incertezza e del momento di contrazione del mercato che stiamo vivendo da circa 12 mesi a questa parte, da noi ampiamente previsto. Nonostante le flessioni di entrambe le business lines abbiamo cercato di compensare l'effetto negativo dei minori volumi migliorando la produttività. In uno scenario in cui continuano le tensioni sul fronte macroeconomico e geopolitico, abbiamo proseguito nel nostro piano strategico di Ricerca & Sviluppo. Alla luce dell'interesse riscontrato sui nostri prodotti ed all'elevato numero di prototipi di elettrificazione della divisione ALIANT, 44 progetti nel 2025 rispetto ai 32 del 2024, confidiamo che ciò favorirà una inversione di tendenza rispetto ai risultati raggiunti al 31 dicembre 2025. Tuttavia, in assenza di ulteriori cambiamenti, per entrambe le business line continuiamo ad adottare un approccio prudente nel breve periodo".L'analisi permostra che la divisioneha registrato ricavi per 8,4 milioni di euro, con un calo del 20,4%, mentre la divisione Aliant ha totalizzato 9,3 milioni di euro, in contrazione del 17,9%.Nonostante la flessione generale, il Gruppo segnala un segnale positivo dai progetti di elettrificazione della linea Aliant Battery, con 44 prototipi ordinati rispetto ai 32 del 2024. Al 31 dicembre 2025, ilcomplessivo della società, ovvero il valore delordini sottoscritti per prodotti ancora da consegnare, è pari a circa. Tale portafoglio, che si prevede si convertirà in ricavi nel corso dell'esercizio 2026, è composto per il 30% circa dalla linea E-Motion e per il 70% circa dalla linea Aliant.