Pattern, ricavi 2025 scendono a 115,4 milioni di euro. Continua la generazione di cassa

Pattern

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha chiuso ilconpari a 115,4 milioni di euro, rispetto a 125,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il dato evidenzia un progressivo miglioramento dei volumi, come già evidenziato dalla fine del secondo trimestre 2025, nonostante la debolezza registrata nel primo trimestre dell'esercizio.L'dovrebbe superare il 5%, in linea con il 30 settembre 2025 e in netto miglioramento rispetto al 30 giugno 2025, grazie ad un effetto volumi positivo, una maggiore efficienza produttiva e al processo di razionalizzazione industriale in corsoGlial 31 dicembre 2025 risultano pari a 22,5 milioni di euro, in crescita del 20,6% rispetto a 18,8 milioni di euro del 31 dicembre 2024.Laè negativa per 19,8 milioni di euro, rispetto ai negativi 14,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024 principalmente riconducibile all'elevato livello dei capex. La società evidenzia, a conferma della forte capacità del Gruppo di generare cassa, un miglioramento rispetto al dato al 30 settembre 2025 (negativa per 22,8 milioni di euro)."Siamo contenti di confermare l'andamento iniziato a metà 2025. Resta comunque uno scenario molto complesso in cui non esistono trendconsolidati, ma intravediamo iniziali schiarite nel cielo tempestoso degli ultimi due anni", ha commentatodi Pattern, insieme ae Azionisti di Maggioranza di Pattern."La nostra azienda prosegue la propria rotta continuando gli investimenti industriali grazie ad une teso al lungo periodo in cui la PFN migliora nonostante gli importanti investimenti e l'acquisizione di ulteriori minorities - hanno aggiunto - Crediamo che il mercato attuale sia il "new normal" ed è quello con cui confrontarsi nel futuro".