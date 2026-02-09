Borse europee toniche. A Milano brillano Unicredit e STM

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
, che seguono il rally messo a segno dai mercati asiatici, dove Tokyo ha segnato nuovi record, all'indomani del trionfo elettorale della premier conservatrice Sanae Takaichi. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, dove spicca l'ottima performance del titolo Unicredit
forte dei risultati del 2025
annunciati prima dell'avvio del mercato. Vola anche STM
che ha ampliato l'intesa con Amazon Web Services
su cloud e datacenter per l'AI.
Sul fronte macroeconomico, gli investitori guardano ai dati in arriva questa settimana dagli USA, che saranno letti in chiave Fed, in particolare inflazione
e disoccupazione
. Focus anche sul discorso della presidente della BCE
, Christine Lagarde, che terrà al Parlamento europeo.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,186. L'Oro
, in aumento (+1,14%), raggiunge 5.015,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,79 dollari per barile, con un calo dell'1,19%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%. Tra gli indici di Eurolandia
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,69%, Londra
passa di mano sulla parità; Parigi
mostra un progresso dello 0,30%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,91%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.118 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+4,26%), Unicredit
(+3,62%), Leonardo
(+2,86%) e Fincantieri
(+1,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -1,10%.
Pensosa Enel
, con un calo frazionale dello 0,57%.
Tentenna ENI
, con un modesto ribasso dello 0,56%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+1,67%), Carel Industries
(+1,46%), Moltiply Group
(+1,45%) e NewPrinces
(+1,23%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo
, che continua la seduta con -2,14%.
Sotto pressione BFF Bank
, con un forte ribasso dell'1,85%.
Giornata fiacca per Interpump
, che segna un calo dello 0,69%.
Piccola perdita per Acea
, che scambia con un -0,66%.