Borse europee toniche. A Milano brillano Unicredit e STM
(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che seguono il rally messo a segno dai mercati asiatici, dove Tokyo ha segnato nuovi record, all'indomani del trionfo elettorale della premier conservatrice Sanae Takaichi. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, dove spicca l'ottima performance del titolo Unicredit forte dei risultati del 2025 annunciati prima dell'avvio del mercato. Vola anche STM che ha ampliato l'intesa con Amazon Web Services su cloud e datacenter per l'AI.

Sul fronte macroeconomico, gli investitori guardano ai dati in arriva questa settimana dagli USA, che saranno letti in chiave Fed, in particolare inflazione e disoccupazione. Focus anche sul discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde, che terrà al Parlamento europeo.

Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA, che avanza a quota 1,186. L'Oro, in aumento (+1,14%), raggiunge 5.015,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,79 dollari per barile, con un calo dell'1,19%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +61 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.

Tra gli indici di Eurolandia seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,69%, Londra passa di mano sulla parità; Parigi mostra un progresso dello 0,30%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,91%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.118 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+4,26%), Unicredit (+3,62%), Leonardo (+2,86%) e Fincantieri (+1,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -1,10%.

Pensosa Enel, con un calo frazionale dello 0,57%.

Tentenna ENI, con un modesto ribasso dello 0,56%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Avio (+1,67%), Carel Industries (+1,46%), Moltiply Group (+1,45%) e NewPrinces (+1,23%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo, che continua la seduta con -2,14%.

Sotto pressione BFF Bank, con un forte ribasso dell'1,85%.

Giornata fiacca per Interpump, che segna un calo dello 0,69%.

Piccola perdita per Acea, che scambia con un -0,66%.
