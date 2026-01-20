Novamarine, firmato accordo con PrivatSea per la vendita di imbarcazioni in Grecia

Novamarine

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha, realtà tra le più influenti nel mondo dello yachting che offre servizi completi per armatori di superyacht, per la commercializzazione e laPrivatSea èe offre servizi completi per armatori di superyacht. Dagli anni Settanta opera in un segmento d'élite, offrendo servizi di gestione completa degli yacht, tra cui supervisione tecnica e dell'equipaggio, consulenza, servizi portuali e supporto operativo a una clientela di grande prestigio.Per Novamarine l'accordo rappresenta un'rivolgendosi a un pubblico elitario che già conosce, apprezza e ricerca imbarcazioni iconiche, essenziali e tecnicamente superiori."La Grecia e in generale la parte Orientale del Mediterraneo rappresenta un mercato ricco di potenziale e opportunità, caratterizzato principalmente da una clientela esigente e alto spendente, con richieste di peculiarità delle imbarcazioni che Novamarine è perfettamente in grado di rispettare - ha commentato l'- Abbiamo visto nei nostri partner una struttura e una sensibilità tali, da essere certi di avere una mission comune nel voler rendere l'esperienza degli armatori sempre più unica e personalizzabile, assecondando la passione comune per il mare e le barche"."Siamo certi che questo accordo rappresenti l'inizio di una sinergia importante e proficua per spingere ulteriormente i prodotti Novamarine in acque internazionali - ha aggiunto - A questo aggiungiamo il, grazie all'accordo firmato con Anan Middle East FZ LLC che opera a Dubai, con competenze tecniche e organizzative di rilievo nel mercato locale che Novamarine è decisa a valorizzare".