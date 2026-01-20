Milano 13:16
Finanza
Novamarine, firmato accordo con PrivatSea per la vendita di imbarcazioni in Grecia
(Teleborsa) - Novamarine, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha firmato un accordo di partnership con PrivatSea, realtà tra le più influenti nel mondo dello yachting che offre servizi completi per armatori di superyacht, per la commercializzazione e la vendita delle imbarcazioni Novamarine in Grecia.

PrivatSea è una delle realtà più strutturate del Mediterraneo orientale e offre servizi completi per armatori di superyacht. Dagli anni Settanta opera in un segmento d'élite, offrendo servizi di gestione completa degli yacht, tra cui supervisione tecnica e dell'equipaggio, consulenza, servizi portuali e supporto operativo a una clientela di grande prestigio.

Per Novamarine l'accordo rappresenta un'opportunità per ampliare la propria clientela rivolgendosi a un pubblico elitario che già conosce, apprezza e ricerca imbarcazioni iconiche, essenziali e tecnicamente superiori.

"La Grecia e in generale la parte Orientale del Mediterraneo rappresenta un mercato ricco di potenziale e opportunità, caratterizzato principalmente da una clientela esigente e alto spendente, con richieste di peculiarità delle imbarcazioni che Novamarine è perfettamente in grado di rispettare - ha commentato l'AD Francesco Pirro - Abbiamo visto nei nostri partner una struttura e una sensibilità tali, da essere certi di avere una mission comune nel voler rendere l'esperienza degli armatori sempre più unica e personalizzabile, assecondando la passione comune per il mare e le barche".

"Siamo certi che questo accordo rappresenti l'inizio di una sinergia importante e proficua per spingere ulteriormente i prodotti Novamarine in acque internazionali - ha aggiunto - A questo aggiungiamo il presidio sempre più efficace degli Emirati Arabi Uniti, grazie all'accordo firmato con Anan Middle East FZ LLC che opera a Dubai, con competenze tecniche e organizzative di rilievo nel mercato locale che Novamarine è decisa a valorizzare".
