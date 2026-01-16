Eprcomunicazione: nuovo contratto quadro per Justbit

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che la controllata Justbit srl ha formalizzato un accordo quadro con un primario Gruppo nel settore gaming, per unsu base annuale fino a un massimo di 1,1 milioni di euro senza previsione di un minimo garantito.Il contratto avrà unaInoltre, si legge in una nota, Eprcomunicazione ha ricevuto oggi la comunicazione che un precedente contratto con un ente pubblico per attività di ufficio stampa è stato rinnovato fino a giugno 2027, per un importo complessivo di 89.000.