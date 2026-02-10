Milano 11:44
Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,65%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3745, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3592. L'equilibrata forza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3898.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
