Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,65%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3745, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3592. L'equilibrata forza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3898.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)