Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 22:00
24.891 -1,77%
Dow Jones 22:03
49.501 +0,53%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo dell'1,77%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.891,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo dell'1,77%
In forte ribasso l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra una discesa dell'1,77% e archivia la seduta a 24.891,24 punti.
Condividi
```