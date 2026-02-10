Milano 11:47
46.768 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:47
10.346 -0,39%
Francoforte 11:47
25.017 +0,01%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,05% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 46.844,25 punti

Milano passa di mano con un trascurabile +0,05% alle 10:30 e scambia a 46.844,25 punti.
