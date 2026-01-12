Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:13
25.812 +0,18%
Dow Jones 20:13
49.539 +0,07%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,09% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,09% alle 16:00 e scambia a 45.762,09 punti.
