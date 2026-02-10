BP riduce investimenti e sospende il buyback per rafforzare il bilancio

BP

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre con unsottostante di 1,5 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,2 miliardi del trimestre precedente, risentendo di prezzi realizzati più bassi nell’upstream, mix produttivo sfavorevole e minori volumi di raffinazione dovuti a manutenzioni e a un fermo temporaneo della raffineria di Whiting. L’aliquota fiscale effettiva è salita al 43% dal 39% del terzo trimestre, riflettendo la diversa distribuzione geografica degli utili.Il risultato reported mostra una perdita di 3,4 miliardi di dollari, influenzata da svalutazioni nette per circa 4 miliardi legate principalmente alle attività di transizione energetica nel segmento gas & low carbon.Ilsi è attestato a 7,6 miliardi, sostenuto da un rilascio di capitale circolante di 0,9 miliardi. Ilè sceso a 22,2 miliardi grazie a dismissioni per 3,6 miliardi.Nel quadro della propria disciplina finanziaria, BP ha confermato la priorità al- fissato a 8,32 centesimi per azione - e ha annunciato la, destinando tutta la liquidità eccedente al rafforzamento del bilancio. Il gruppo punta a ridurre il debito netto a 14-18 miliardi entro il 2027 e ha ritirato la precedente guidance che prevedeva la distribuzione agli azionisti del 30-40% del cash flow operativo.Il budget di investimento per il 2026 è stato fissato nella parte bassa del range, a 13-13,5 miliardi di dollari, in linea con l’obiettivo di far crescere progressivamente l’utile per azione. BP ha inoltre confermato ile ha evidenziato il potenziale della scoperta Bumerangue in Brasile, stimata in circa 8 miliardi di barili di liquidi in posto.L’amministratrice delegata ad interimha sottolineato i progressi compiuti nel 2025 su cash flow, ritorni, costi e solidità finanziaria, pur riconoscendo la necessità di accelerare l’esecuzione del piano. Ha inoltre ricordato l’arrivo ad aprile della nuova CEO Meg O’Neill, chiamata a guidare la prossima fase di semplificazione e rafforzamento del gruppo.