AbitareIn, assemblea approva bilancio: nessun dividendo e buyback da 20 milioni di euro

(Teleborsa) - L'di, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato ildi esercizio chiuso al 30 settembre 2025 e la proposta di destinare integralmente l'utile d'esercizio a nuovo (1.124.341 euro).I soci hanno anche conferito al CdA l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di, per un periodo di 18 mesi dall'odierna assemblea e per un controvalore massimo pari a, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 22 gennaio 2025.