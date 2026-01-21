AbitareIn, assemblea approva bilancio: nessun dividendo e buyback da 20 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di AbitareIn
, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio
di esercizio chiuso al 30 settembre 2025 e la proposta di destinare integralmente l'utile d'esercizio a nuovo (1.124.341 euro).
I soci hanno anche conferito al CdA l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
, per un periodo di 18 mesi dall'odierna assemblea e per un controvalore massimo pari a 20 milioni di euro
, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 22 gennaio 2025.