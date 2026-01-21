Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 19:55
25.135 +0,59%
Dow Jones 19:55
48.810 +0,66%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

AbitareIn, assemblea approva bilancio: nessun dividendo e buyback da 20 milioni di euro

Finanza
AbitareIn, assemblea approva bilancio: nessun dividendo e buyback da 20 milioni di euro
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di AbitareIn, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2025 e la proposta di destinare integralmente l'utile d'esercizio a nuovo (1.124.341 euro).

I soci hanno anche conferito al CdA l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dall'odierna assemblea e per un controvalore massimo pari a 20 milioni di euro, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 22 gennaio 2025.
Condividi
```