FinecoBank, CdA richiede autorizzazione per acquisto di 666.425 azioni proprie per incentivi 2026

FinecoBank

Fineco

(Teleborsa) -ha annunciato che, in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione odierno,, convocata per l'approvazione del bilancio 2025, l'all'e alla disposizione di un massimo diordinarie, pari allo 0,1% del capitale sociale attuale e ampiamente al di sotto del limite del 20% previsto dalla normativa, considerando le 81.682 azioni già detenute (circa lo 0,01%).Lo scopo principale è fornire strumenti per i sistemi incentivanti 2026 a favore del personale più rilevante, mentre le azioni in eccesso – rispetto a quanto effettivamente utilizzato – potranno servire per sistemi incentivanti pregressi, futuri piani di incentivazione o altre esigenze di remunerazione variabile o non ricorrente.L'autorizzazione all'acquisto avràdidalla data di approvazione assembleare.A Piazza Affari, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,18%.