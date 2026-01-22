Milano 17:35
FinecoBank, CdA richiede autorizzazione per acquisto di 666.425 azioni proprie per incentivi 2026

(Teleborsa) - FinecoBank ha annunciato che, in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione odierno, chiederà all'Assemblea ordinaria, convocata per l'approvazione del bilancio 2025, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di un massimo di 666.425 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,1% del capitale sociale attuale e ampiamente al di sotto del limite del 20% previsto dalla normativa, considerando le 81.682 azioni già detenute (circa lo 0,01%).

Lo scopo principale è fornire strumenti per i sistemi incentivanti 2026 a favore del personale più rilevante, mentre le azioni in eccesso – rispetto a quanto effettivamente utilizzato – potranno servire per sistemi incentivanti pregressi, futuri piani di incentivazione o altre esigenze di remunerazione variabile o non ricorrente.

L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare.

A Piazza Affari, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di Fineco, che chiude con una variazione percentuale dell'1,18%.
