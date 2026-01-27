UPS prevede un fatturato in crescita a 89,7 miliardi di dollari nel 2026

UPS

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle spedizioni, ha registrato un fatturato consolidato per ildi 24,5 miliardi di dollari, un utile operativo consolidato di 2,6 miliardi di dollari e un utile per azione è stato di 2,10 dollari per il trimestre (EPS rettificato di 2,38 dollari).I risultati includonototali per 238 milioni di dollari, pari a 0,28 dollari per azione, composti da un onere non monetario al netto delle imposte di 137 milioni di dollari dovuto alladell'azienda e da oneri di trasformazione al netto delle imposte di 101 milioni di dollari. Per quanto riguarda gli aerei MD-11, UPS ha accelerato i piani di modernizzazione della flotta, completandone il ritiro nel quarto trimestre del 2025."Desidero ringraziare i dipendenti UPS in tutto il mondo per il loro instancabile impegno nel servire i nostri clienti, offrendonel quarto trimestre - ha dichiarato il- Il 2025 è stato un anno di notevoli progressi per UPS, che ha intrapreso azioni per rafforzare la qualità del fatturato e costruire una rete più agile. Guardando al futuro, una volta completato il glide-down di Amazon, il 2026 rappresenterà un punto di svolta nell'esecuzione della nostra strategia per garantire crescita e un'espansione sostenibile dei margini".L'si è chiuso con un fatturato di 88,7 miliardi di dollari, un utile operativo di 7,9 miliardi di dollari e un utile per azione di 6,56 dollari (EPS rettificato di 7,16 dollari).Per l', su base consolidata, UPS prevede un fatturato di circa 89,7 miliardi di dollari e un margine operativo rettificato di circa il 9,6%. La società prevede spese in conto capitale per circa 3 miliardi di dollari e pagamenti di dividendi per circa 5,4 miliardi di dollari, soggetti all'approvazione del consiglio di amministrazione.