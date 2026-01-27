Milano 12:17
UPS prevede un fatturato in crescita a 89,7 miliardi di dollari nel 2026

(Teleborsa) - UPS, colosso statunitense delle spedizioni, ha registrato un fatturato consolidato per il quarto trimestre 2025 di 24,5 miliardi di dollari, un utile operativo consolidato di 2,6 miliardi di dollari e un utile per azione è stato di 2,10 dollari per il trimestre (EPS rettificato di 2,38 dollari).

I risultati includono oneri totali per 238 milioni di dollari, pari a 0,28 dollari per azione, composti da un onere non monetario al netto delle imposte di 137 milioni di dollari dovuto alla svalutazione della flotta di aeromobili MD-11 dell'azienda e da oneri di trasformazione al netto delle imposte di 101 milioni di dollari. Per quanto riguarda gli aerei MD-11, UPS ha accelerato i piani di modernizzazione della flotta, completandone il ritiro nel quarto trimestre del 2025.

"Desidero ringraziare i dipendenti UPS in tutto il mondo per il loro instancabile impegno nel servire i nostri clienti, offrendo per l'ottavo anno consecutivo il miglior servizio possibile durante i periodi di picco e superando le nostre aspettative finanziarie nel quarto trimestre - ha dichiarato il CEO Carol Tomé - Il 2025 è stato un anno di notevoli progressi per UPS, che ha intrapreso azioni per rafforzare la qualità del fatturato e costruire una rete più agile. Guardando al futuro, una volta completato il glide-down di Amazon, il 2026 rappresenterà un punto di svolta nell'esecuzione della nostra strategia per garantire crescita e un'espansione sostenibile dei margini".

L'intero 2025 si è chiuso con un fatturato di 88,7 miliardi di dollari, un utile operativo di 7,9 miliardi di dollari e un utile per azione di 6,56 dollari (EPS rettificato di 7,16 dollari).

Per l'intero 2026, su base consolidata, UPS prevede un fatturato di circa 89,7 miliardi di dollari e un margine operativo rettificato di circa il 9,6%. La società prevede spese in conto capitale per circa 3 miliardi di dollari e pagamenti di dividendi per circa 5,4 miliardi di dollari, soggetti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

(Foto: © UPS)
