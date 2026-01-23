First Citizens, l'utile del quarto trimestre sale a 580 milioni di dollari

First Citizens BancShares

(Teleborsa) -, importante banca statunitense, ha comunicato che l'delè stato di 580 milioni di dollari, rispetto ai 568 milioni di dollari del terzo trimestre del 2025. L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari per il trimestre è stato di 566 milioni di dollari, pari a 45,81 dollari per azione, con un aumento di 12 milioni di dollari rispetto ai 554 milioni di dollari, pari a 43,08 dollari per azione, registrati nel trimestre precedente.L'è stato di 648 milioni di dollari (vs 587 milioni), mentre l'utile netto rettificato disponibile per gli azionisti ordinari è stato di 634 milioni di dollari, pari a 51,27 dollari per azione (vs 573 milioni e 44,62 dollari per azione).Ilè stato di 1,72 miliardi di dollari per il trimestre, con un calo di 12 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente. Ilè stato di 715 milioni di dollari, rispetto ai 699 milioni di dollari precedenti.ammontavano a 147,93 miliardi di dollari al 31 dicembre 2025, con un aumento di 3,17 miliardi di dollari o del 2,2%, rispetto ai 144,76 miliardi di dollari al 30 settembre 2025. L'accantonamento per perdite su crediti ammontava a 54 milioni di dollari per il trimestre, rispetto ai 191 milioni di dollari del trimestre precedente."Abbiamo registrato solidi indicatori di rendimento nel quarto trimestre, mentre la qualità del credito è rimasta stabile e abbiamo registrato una forte crescita dei prestiti, trainata da Global Fund Banking - ha commentato il- Abbiamo restituito ulteriori 900 milioni di dollari di capitale ai nostri azionisti durante il trimestre attraverso riacquisti di azioni e il rimborso anticipato di 2,5 miliardi di dollari del Purchase Money Note. Le nostre posizioni di capitale e liquidità rimangono solide. Siamo".