First Citizens, l'utile del quarto trimestre sale a 580 milioni di dollari

(Teleborsa) - First Citizens BancShares
, importante banca statunitense, ha comunicato che l'utile netto
del quarto trimestre del 2025
è stato di 580 milioni di dollari, rispetto ai 568 milioni di dollari del terzo trimestre del 2025. L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari per il trimestre è stato di 566 milioni di dollari, pari a 45,81 dollari per azione, con un aumento di 12 milioni di dollari rispetto ai 554 milioni di dollari, pari a 43,08 dollari per azione, registrati nel trimestre precedente.
L'utile netto rettificato
è stato di 648 milioni di dollari (vs 587 milioni), mentre l'utile netto rettificato disponibile per gli azionisti ordinari è stato di 634 milioni di dollari, pari a 51,27 dollari per azione (vs 573 milioni e 44,62 dollari per azione).
Il margine di interesse netto
è stato di 1,72 miliardi di dollari per il trimestre, con un calo di 12 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente. Il reddito non da interessi
è stato di 715 milioni di dollari, rispetto ai 699 milioni di dollari precedenti.
I prestiti e i leasing
ammontavano a 147,93 miliardi di dollari al 31 dicembre 2025, con un aumento di 3,17 miliardi di dollari o del 2,2%, rispetto ai 144,76 miliardi di dollari al 30 settembre 2025. L'accantonamento per perdite su crediti ammontava a 54 milioni di dollari per il trimestre, rispetto ai 191 milioni di dollari del trimestre precedente.
"Abbiamo registrato solidi indicatori di rendimento nel quarto trimestre, mentre la qualità del credito è rimasta stabile e abbiamo registrato una forte crescita dei prestiti, trainata da Global Fund Banking - ha commentato il CEO Frank B. Holding, Jr.
- Abbiamo restituito ulteriori 900 milioni di dollari di capitale ai nostri azionisti durante il trimestre attraverso riacquisti di azioni e il rimborso anticipato di 2,5 miliardi di dollari del Purchase Money Note. Le nostre posizioni di capitale e liquidità rimangono solide. Siamo entusiasti delle nostre prospettive per il 2026
".(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))