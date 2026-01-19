OpenAI, CFO Friar: fatturato ARR oltre i 20 miliardi di dollari nel 2025

(Teleborsa) -, ha dichiarato domenica in un post sul blog che il(ARR - Annual Recurring Revenue) dell'azienda ha, rispetto ai 6 miliardi di dollari del 2024, con una crescita che segue direttamente la capacità di calcolo.Infatti, ha spiegato Friar, "la capacità di elaborazione è cresciuta di 3 volte rispetto all'anno precedente, ovvero di 9,5 volte dal 2023 al 2025: 0,2 GW nel 2023, 0,6 GW nel 2024 e circa 1,9 GW nel 2025. Mentre il fatturato ha seguito la stessa curva, crescendo di 3 volte rispetto all'anno precedente, ovvero di 10 volte dal 2023 al 2025: 2 miliardi di dollari di ARR nel 2023, 6 miliardi di dollari nel 2024 e oltre 20 miliardi di dollari nel 2025".Si tratta di una crescita "mai vista prima su questa scala". E OpenAI crede "fermamente che una maggiore capacità di elaborazione in questi periodi avrebbe portato a un'adozione e a una monetizzazione più rapide da parte dei clienti".Friar ha affermato che la piattaforma di OpenAI comprende testo, immagini, voce, codice e API, e che la fase successiva si concentrerà su "che vengono eseguiti in modo continuo, mantengono il contesto nel tempo e intervengono su più strumenti".Per il 2026 l'azienda darà priorità all'"": "la priorità è colmare il divario tra ciò che l'intelligenza artificiale rende possibile oggi e il modo in cui le persone, le aziende e i paesi la utilizzano quotidianamente", ha spiegato Friar, soprattutto "nei settori sanitario, scientifico e aziendale".Il CFO ha anche affermato che OpenAI sta mantenendo une strutturando contratti con flessibilità tra fornitori e tipologie di hardware.La scorsa settimana la società guidata da Sam Altman ha annunciato che avrebbe iniziato a mostrare, intensificando gli sforzi per generare entrate dal chatbot AI per finanziare gli elevati costi di sviluppo della tecnologia.