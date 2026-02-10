IEG, MIR: torna MIR CLUB come hub della dj culture e della musica elettronica

IEG – Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - In un contesto di continua trasformazione delle tecnologie per l’audiovisivo e l’intrattenimento, torna alla Fiera di Rimini, la manifestazione organizzata dain programma dalPunto di riferimento peraziende e creativi che operano con la tecnologia, MIR 2026 si conferma come piattaforma privilegiata per esplorare le soluzioni più avanzate per la produzione, la gestione e la fruizione dei contenuti multimediali. A ospitare music makers e appassionati di DJing e club culture ritorna MIR Club, alla sua 4a edizione, con l’obiettivo di dare vita a un hub strutturato di confronto, partecipazione e networking per operatori e professionisti del settore., MIR Club emerge come uno degli spazi più coinvolgenti e riconoscibili, capace di offrire un’esperienza concreta e accessibile alla dj culture e alla musica elettronica, anche grazie al contributo di DJ Mag Italia, la più prestigiosa testata giornalistica italiana di settore. L’appuntamento prende vita in un ambiente immersivo, gratuito e aperto a tutti, e accompagna i visitatori in un percorso che racconta linguaggi, tecniche e valori del DJing contemporaneo. I più importanti brand di settore saranno presenti nell’area espositiva con le soluzioni più recenti. Un’occasione di scoperta e aggiornamento per conoscere le novità del mercato e comprenderne le potenzialità in ambito professionale e creativo.Anche quest'anno, la più grande esposizione di consolle a libero accesso mai realizzata in Italia, anima, consentendo di testare tutte le novità in materia di mixaggio digitale e analogico. Attività didattiche e interattive accompagneranno l’ascolto in partecipazione attiva, offrendo un’esperienza inclusiva che supera la dimostrazione tecnologica e restituisce alla musica elettronica il suo ruolo di linguaggio culturale condiviso.Forte di un format ormai consolidato, quest’annocon una serie di contenuti pensati per offrire esperienze complementari e ad alto valore culturale. Grande attesa per Vinyl Lounge, uno spazio intimo ispirato ai listening bar giapponesi, pensato per restituire centralità al tempo dell’ascolto e al fascino del suono analogico.Tra workshop, laboratori e sessioni in cuffia con dispositivi solamente analogicel cuore di MIR CLUB. Domenica 12 aprile, torna invece l’appuntamento con Demolition Panel, il più famoso speed-date italiano che permette ai giovani producer di far ascoltare i propri brani inediti ad artisti, discografici, giornalisti e professionisti dell’industria musicale nella speranza di dare vita a un sogno. Un’occasione di dialogo concreto e qualificato, un importante momento di confronto, crescita e orientamento per le nuove generazioni di music maker. Il calendario di lunedì 13 aprile, vede invece due nuovi eventi, Cutting Club, una gara di scratch ad eliminazione diretta, e Masterclab, tre appuntamenti di formazione con alcuni dei più grandi nomi della scena italiana, dedicati all’integrazione tra musica suonata e musica elettronica, in studio e dal vivo. La giornata di martedì 14 aprile sarà invece dedicata alla formazione tecnica grazie a DJ Mag Tech Tools, un’occasione unica per scoprire l’attuale offerta del mercato in materia di tecnologia dedicata al mondo dei dj.