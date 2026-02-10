IEG, MIR: torna MIR CLUB come hub della dj culture e della musica elettronica

(Teleborsa) - In un contesto di continua trasformazione delle tecnologie per l’audiovisivo e l’intrattenimento, torna alla Fiera di Rimini MIR – Multimedia Integration Expo
, la manifestazione organizzata da IEG – Italian Exhibition Group
in programma dal 12 al 14 aprile 2026.
Punto di riferimento per professionisti,
aziende e creativi che operano con la tecnologia, MIR 2026 si conferma come piattaforma privilegiata per esplorare le soluzioni più avanzate per la produzione, la gestione e la fruizione dei contenuti multimediali. A ospitare music makers e appassionati di DJing e club culture ritorna MIR Club, alla sua 4a edizione, con l’obiettivo di dare vita a un hub strutturato di confronto, partecipazione e networking per operatori e professionisti del settore. All’interno della fiera
, MIR Club emerge come uno degli spazi più coinvolgenti e riconoscibili, capace di offrire un’esperienza concreta e accessibile alla dj culture e alla musica elettronica, anche grazie al contributo di DJ Mag Italia, la più prestigiosa testata giornalistica italiana di settore. L’appuntamento prende vita in un ambiente immersivo, gratuito e aperto a tutti, e accompagna i visitatori in un percorso che racconta linguaggi, tecniche e valori del DJing contemporaneo. I più importanti brand di settore saranno presenti nell’area espositiva con le soluzioni più recenti. Un’occasione di scoperta e aggiornamento per conoscere le novità del mercato e comprenderne le potenzialità in ambito professionale e creativo.
Anche quest'anno, la più grande esposizione di consolle a libero accesso mai realizzata in Italia, anima l’Experience Arena
, consentendo di testare tutte le novità in materia di mixaggio digitale e analogico. Attività didattiche e interattive accompagneranno l’ascolto in partecipazione attiva, offrendo un’esperienza inclusiva che supera la dimostrazione tecnologica e restituisce alla musica elettronica il suo ruolo di linguaggio culturale condiviso.
Forte di un format ormai consolidato, quest’anno MIR Club arricchisce la propria proposta
con una serie di contenuti pensati per offrire esperienze complementari e ad alto valore culturale. Grande attesa per Vinyl Lounge, uno spazio intimo ispirato ai listening bar giapponesi, pensato per restituire centralità al tempo dell’ascolto e al fascino del suono analogico.
Tra workshop, laboratori e sessioni in cuffia con dispositivi solamente analogici, il vinile diventa il fulcro di un’esperienza senza tempo, dedicata ad audiofili, collezionisti e appassionati in cerca di un momento di tranquillità n
el cuore di MIR CLUB. Domenica 12 aprile, torna invece l’appuntamento con Demolition Panel, il più famoso speed-date italiano che permette ai giovani producer di far ascoltare i propri brani inediti ad artisti, discografici, giornalisti e professionisti dell’industria musicale nella speranza di dare vita a un sogno. Un’occasione di dialogo concreto e qualificato, un importante momento di confronto, crescita e orientamento per le nuove generazioni di music maker. Il calendario di lunedì 13 aprile, vede invece due nuovi eventi, Cutting Club, una gara di scratch ad eliminazione diretta, e Masterclab, tre appuntamenti di formazione con alcuni dei più grandi nomi della scena italiana, dedicati all’integrazione tra musica suonata e musica elettronica, in studio e dal vivo. La giornata di martedì 14 aprile sarà invece dedicata alla formazione tecnica grazie a DJ Mag Tech Tools, un’occasione unica per scoprire l’attuale offerta del mercato in materia di tecnologia dedicata al mondo dei dj.