IEG, TP ICAP Midcap alza target price con nuovo piano: sconto ingiustificato sui peers

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 14,50 euro
per azione (dai precedenti 11,00 euro) il target price
su Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 36%. Gli analisti scrivono che il nuovo piano industriale 2025-2030
di IEG rafforza la percezione di una strategia credibile e realizzabile, pienamente coerente con la solida esecuzione dell'azienda negli ultimi anni (crescita organica 3 volte superiore al mercato).
Il management ha ribadito l'intenzione di non compromettere i margini in questa nuova fase di crescita
. Con un margine EBITDA già tra i più alti del settore - l'azienda si colloca tra le prime 5 a livello mondiale per redditività - e un obiettivo di margine del 29% entro il 2030, supportato dall'espansione dei servizi digitali ad alto valore aggiunto.
Il tema della deglobalizzazione, considerato centrale, richiede uno sviluppo geografico selettivo. Il piano dimostra la piena consapevolezza del mutevole contesto competitivo, con strategie personalizzate per ciascun cluster di paesi
in base alla rilevanza strategica di IEG, insieme a una graduale espansione internazionale attraverso M&A mirato, in particolare in mercati ad alto potenziale come India e Turchia.
Nel mercato interno
, la crescita organica rimane fondamentale: il lancio di almeno un nuovo evento all'anno e l'espansione delle sedi di Rimini e Vicenza (+15% di spazio vendibile) sosterranno l'espansione strutturale, di cui circa il 70% sarà trainato dai volumi. "Riteniamo che queste ipotesi siano conservative
, dato il potenziale per eventi paralleli, la continua espansione dei servizi digitali e la prospettiva che l'aeroporto di Rimini diventi una base di ITA Airways nel 2028, il che migliorerebbe significativamente la sua accessibilità internazionale", si legge nella ricerca.
La generazione di cassa rimane "eccezionale"
, secondo TP ICAP Midcap: si prevede una conversione di cassa pari al 60-70% FCF/EBITDA, esclusi gli investimenti di espansione, un livello "estremamente raro" nel settore. Ciò consentirà a IEG di autofinanziare fino al 75% dei 210 milioni di euro di investimenti previsti fino al 2030, riducendo significativamente la leva finanziaria e posizionando il gruppo per future opportunità di crescita.
"Riteniamo che l'azienda sia ora in grado di competere con i principali operatori del settore, rendendo ingiustificato l'attuale sconto rispetto ai competitor europei
- viene sottolineato - Dopo aver rivisto le nostre stime e aggiornato il nostro modello di valutazione, alziamo il nostro prezzo obiettivo a 14,5 euro, il che implica un EV/EBIT di 9,5x per il 2026-2027, ancora circa il 30% al di sotto di Fiera Milano
e circa il 12% al di sotto di GL Events
secondo le nostre nuove stime".