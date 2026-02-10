MPS, redditività in crescita nel 2025, piano industriale della business combination con Mediobanca il 27 febbraio

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Cda diha esaminato ed approvato i risultati preliminari al 31 dicembre 2025, che recepiscono gli effetti dell’e delle relative controllate oggetto di primo consolidamento a partire dal 30 settembre 2025. Con riferimento al conto economico, il contributo del Gruppo Mediobanca decorre dalla data di acquisizione e riguarda pertanto la competenza del trimestre ottobre – dicembre 2025.La presentazione deldella Business Combination con Mediobanca è prevista per il prossimoAl 31 dicembre 2025 il Gruppo ha realizzatoper 4.957 mln di euro. Escludendo l’apporto riferito al perimetro Mediobanca, pari a 883 mln di euro, i ricavi si attestano a 4.074 mln di euro e risultano in crescita rispetto all’anno precedente (+1,0%).Al, sulla dinamica annuale dell’aggregato hanno influito positivamente la crescita delle commissioni nette (+8,2%, pari a 120,7 mln di euro) e quella degli altri ricavi della gestione finanziaria (+43,5%, pari a 90,0 mln di euro), compensando pienamente l’atteso rallentamento del margine di interesse (-7,4%, pari a -174,0 mln di euro), che nel corso del2024 aveva beneficiato di tassi di interesse su livelli più elevati. Andamento positivo anche per gli altri proventi e oneri di gestione (+3,4 mln di euro).Nelil Gruppo ha generatoper 1.903 mln di euro. Al’aggregato è risultato pari a 1.020 mln di euro, in crescita del 2,0% rispetto al trimestre precedente, grazie all’aumento delle commissioni nette (+18,6 mln di euro); sostanzialmente stabili il margine di interesse (+0,4 mln di euro) e gli altri ricavi della gestione finanziaria (+0,9 mln di euro).Ilrisultato pari a 2.654 mln di euro. Al(+473 mln di euro), l’aggregato si attesta a 2.182 mln di euro, che si confrontano con i 2.356 mln di euro dell’anno precedente, risentendo nei rapporti con clientela della diminuzione dei tassi di interesse da parte di BCE, nonostante la crescita dei volumi medi di impiego. Tale effetto è stato solo in parte compensato da minori interessi passivi sui titoli in circolazione (per 9,8 mln di euro); questi ultimi beneficiano del minor costo della raccolta istituzionale.Il margine di interesse del, pari a 544 mln di euro al netto dell’apporto del Gruppo Mediobanca, è risultato sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente (+0,1%, pari a +0,4 mln di euro).Lesono risultate pari a 1.792 mln di euro. Al(+206 mln di euro), le commissioni nette si attestano a 1.586 mln di euro, in crescita rispetto all’anno precedente (+8,2%, pari a +120,7 mln di euro). Il positivo andamento è stato registrato sia nell’ambito delle attività di gestione/intermediazione e consulenza (+13,3%, pari a +94,7 mln di euro) sia nell’attività bancaria commerciale (+3,5%, pari a +26,0 mln di euro).Il risultato del, a perimetro omogeneo, si pone in crescita rispetto al trimestre precedente (+4,9%, pari a +18,6 mln di euro), sia nel comparto dell’attività di gestione/intermediazione e consulenza (+7,0%, pari a +13,4 mln di euro) sia nel compartodell’attività bancaria commerciale (+2,7%, pari a +5,2 mln di euro).Ildel Gruppo è pari a 2.653 mln di euro., il risultato operativo lordo è pari a 2.189 mln di euro, in crescita rispetto al dato di 2.165 mln di euro dell’anno precedente. Il contributodel, a perimetro omogeneo, è pari a 546 mln di euro, in aumento rispetto al risultato pari a 532 mln di euro del trimestre precedente.Ildel Gruppo è pari a 2.252 mln di euro. Al, il risultato è pari a 1.860 mln di euro e si pone in crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente. Il contributo delrisulta pari a 472 mln di euro, in crescita rispetto al risultato di 453 mln di euro del trimestre precedente.L’del Gruppo è pari a 2.076 mln di euro. Al, l’utile di esercizio a lordo delle imposte risulta pari a 1.700 mln di euro, in crescita del 17,7% rispetto al dato di 1.445mln di euro registrato nel 2024. Il risultato dela perimetro omogeneo, è pari a 412 mln di euro e si confronta con i 431 mln di euro registrati nel trimestre precedente.L’ammonta a 3.036 mln di euro al 31 dicembre 2025. Al(pari a +286 mln di euro), l’utile di esercizio di pertinenza della Capogruppo ante PPAammonta a 2.750 mln di euro, in crescita rispetto all’utile di 1.951 mln di euro dell’esercizio precedente., pari a -321 mln di euro, l’utile di esercizio di pertinenza della Capogruppo ammonta a 2.716 mln di euro. L’utile del2025, a perimetro omogeneo, è pari a 1.384 mln di euro che si confronta con i 474 mln di euro del trimestre precedente.Per quanto riguarda i, al 31 dicembre 2025 ilsi è attestato a 16,2% (rispetto al 17,0% del 30 settembre 2025 e al 18,3% del 31 dicembre 2024), e ilè risultato pari a 18,4% (rispetto al 19,4% del 30 settembre 2025 e al 20,6% del 31 dicembre 2024). Al 31 dicembre 2025 il CET1 non include gli utili di esercizio.