Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio

Discreta performance per il cambio Euro / CAD, che si è attestato a 0,6205.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6211, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6194. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6228.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
