Milano 9:25
46.692 -0,24%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:25
10.374 +0,20%
24.881 -0,43%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio

Discesa moderata per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 10 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22.682,5. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.380,6. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 24.078,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```