BFF Bank, riconosciuta remunerazione di circa 4 milioni all'ex Ad Belingheri, niente golden parachute

BFF Bank

(Teleborsa) - Con riferimento alladada parte diconferma che le indennità e/o benefici a lui spettanti sono indicati nella politica di remunerazione e incentivazione 2025 di BFF Bank.Ad oggi, ila Belingheri in relazione alla cessazione della carica da AD.Sentiti i propri consulenti legali e in assenza di Belingheri, il Consiglio ha ritenuto cheper il riconoscimentodel cd.e sia inveceprevisto dal(PNC) dando subito esecuzione al pagamento di tale corrispettivo.Una volta definiti gli importi da corrispondere a Belingheri a titolo di MBO, LTI, ecc., il Cda provvederà a darne disclosure nella rilevante Relazione sulla Remunerazione.Con riferimento al dettaglio del PNC, BFF precisa che esso prevede come corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza su un orizzonte di tre anni il riconoscimento del 300% del Compenso Fisso (€1.360mln * 300% = €4.080mln), da pagarsi come segue: a)da pagare(non considerato remunerazione variabile in linea con la politica retributiva approvata e con la circolare 285/2013 di Banca d’Italia); b)(di cui il 51% in strumenti finanziari) da pagare; c)(di cui il 51% in strumenti finanziari) secondo unpro rata lineare nei 5 anni successivi.