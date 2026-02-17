Milano 11:00
45.687 +0,59%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:00
10.525 +0,49%
Francoforte 11:00
24.867 +0,27%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,02%)

Il DAX dà il via alle contrattazioni a 24.796,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,02%)
Appiattita la performance dell'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un -0,02%, a quota 24.796,82 in apertura.
Condividi
```