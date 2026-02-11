Milano
9:26
46.696
-0,23%
Nasdaq
10-feb
25.128
0,00%
Dow Jones
10-feb
50.188
+0,10%
Londra
9:26
10.376
+0,21%
Francoforte
9:26
24.890
-0,39%
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 09.43
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,11%)
Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 46.854,11 punti
In breve
,
Finanza
11 febbraio 2026 - 09.02
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,11%, a quota 46.854,11 in apertura.
