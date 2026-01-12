Fineco, a dicembre raccolta netta raggiunge massimo storico a 1,67 miliardi

(Teleborsa) - A dicembre 2025 la raccolta netta
di Fineco
ha toccato il massimo storico
di 1.669 milioni euro, in crescita del 37% da 1.218 milioni di un anno fa. Il dato mensile porta così il totale da inizio anno a 13,4 miliardi e superando ampiamente il dato del 2024 pari a 10,1 miliardi (+33% a/a). Oltrepassata la soglia di 1,8 milioni di clienti.
L’asset mix
mette in luce un risultato particolarmente positivo per la componente gestita
, che registra il migliore risultato mensile per la Banca da aprile 2021 con 862 milioni (da 783 milioni di dicembre 2024), chiudendo l’anno a 5,5 miliardi da 4,1 miliardi del 2024 (+33% a/a). La raccolta retail
di Fineco Asset Management si attesta in dicembre a 340 milioni. Anche la raccolta diretta
si dimostra solida, con 957 milioni a dicembre e 2 miliardi nell’intero 2025 (+66% a/a). La componente amministrata
è pari a -150 milioni, mentre i ricavi del brokerage
grazie al costante ampliamento della base di clienti attivi sono pari a circa 16 milioni. I ricavi brokerage da inizio anno sono pari a 256 milioni (+18% a/a), con 51,8 milioni di ordini eseguiti (+22% a/a).
A dicembre Fineco Asset Management (FAM) ha registrato 340 milioni di raccolta retail
, portando la raccolta da inizio anno a 3,5 miliardi. Le masse complessive
di FAM si attestano a 41,4 miliardi: 29,1 miliardi nella componente retail
(+16% a/a) e 12,3 miliardi in quella istituzionale
(+5% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 39,3% rispetto al 37,7% di un anno fa.
Il Patrimonio totale
è pari a 160,6 miliardi, rispetto a 140,8 miliardi di dicembre 2024 (+14% a/a). In particolare, le masse del Private Banking
si attestano a 81,4 miliardi da 68,4 miliardi di un anno fa (+19% a/a).
A dicembre sono stati acquisiti 14.108 nuovi clienti
(+4% a/a), portando il numero di nuovi clienti da inizio anno a 193.804 (+27 % a/a). Il numero dei clienti totali
al 31 dicembre 2025 supera 1,8 milioni.
“I brillanti risultati di raccolta di dicembre confermano un’ulteriore crescita per Fineco, grazie a un modello di business che affianca a un’evoluta piattaforma tecnologica il supporto dei nostri consulenti finanziari, impegnati nel valorizzare il ruolo della pianificazione in un’ottica di lungo periodo. Un trend rafforzato dall’ampliamento costante della clientela che mostra un interesse sempre più elevato per soluzioni efficienti, come quelle sviluppate da Fineco Asset Management. Oggi la Banca si trova quindi in una posizione ideale, iniziando il nuovo anno con fiducia e proseguendo nel proprio percorso di crescita e innovazione”, ha dichiarato Alessandro Foti, AD e DG di Fineco.