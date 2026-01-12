Fineco, a dicembre raccolta netta raggiunge massimo storico a 1,67 miliardi

Fineco

(Teleborsa) - Adiha toccato ildi 1.669 milioni euro, in crescita del 37% da 1.218 milioni di un anno fa. Il dato mensile porta così il totale da inizio anno a 13,4 miliardi e superando ampiamente il dato del 2024 pari a 10,1 miliardi (+33% a/a). Oltrepassata la soglia di 1,8 milioni di clienti.L’mette in luce un risultato particolarmente positivo per la, che registra il migliore risultato mensile per la Banca da aprile 2021 con 862 milioni (da 783 milioni di dicembre 2024), chiudendo l’anno a 5,5 miliardi da 4,1 miliardi del 2024 (+33% a/a). Ladi Fineco Asset Management si attesta in dicembre a 340 milioni. Anche lasi dimostra solida, con 957 milioni a dicembre e 2 miliardi nell’intero 2025 (+66% a/a). Laè pari a -150 milioni, mentre igrazie al costante ampliamento della base di clienti attivi sono pari a circa 16 milioni. I ricavi brokerage da inizio anno sono pari a 256 milioni (+18% a/a), con 51,8 milioni di ordini eseguiti (+22% a/a).A dicembre Fineco Asset Management (FAM) ha registrato 340 milioni di, portando la raccolta da inizio anno a 3,5 miliardi. Ledi FAM si attestano a 41,4 miliardi: 29,1 miliardi nella componente(+16% a/a) e 12,3 miliardi in quella(+5% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 39,3% rispetto al 37,7% di un anno fa.Ilè pari a 160,6 miliardi, rispetto a 140,8 miliardi di dicembre 2024 (+14% a/a). In particolare, lesi attestano a 81,4 miliardi da 68,4 miliardi di un anno fa (+19% a/a).A dicembre sono stati acquisiti 14.108(+4% a/a), portando il numero di nuovi clienti da inizio anno a 193.804 (+27 % a/a). Il numero deial 31 dicembre 2025 supera 1,8 milioni.“I brillanti risultati di raccolta di dicembre confermano un’ulteriore crescita per Fineco, grazie a un modello di business che affianca a un’evoluta piattaforma tecnologica il supporto dei nostri consulenti finanziari, impegnati nel valorizzare il ruolo della pianificazione in un’ottica di lungo periodo. Un trend rafforzato dall’ampliamento costante della clientela che mostra un interesse sempre più elevato per soluzioni efficienti, come quelle sviluppate da Fineco Asset Management. Oggi la Banca si trova quindi in una posizione ideale, iniziando il nuovo anno con fiducia e proseguendo nel proprio percorso di crescita e innovazione”, ha dichiarato Alessandro Foti, AD e DG di Fineco.