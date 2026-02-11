De' Longhi, crescita in accelerazione sopra il 30% ed EBITDA record per Divisione Professionale

De' Longhi

(Teleborsa) - Ladi, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa,, dati i trend strutturali del mercato e le opportunità specifiche della business combination. È quanto emerso dalla sessione di approfondimento sulla sua divisione tenuta oggi presso l'Accademia del Caffè Espresso di Firenze.A due anni dalla sua nascita, la business combination tra, leader iconico nel segmento semiautomatico, ed, punto di riferimento tecnologico nelle macchine superautomatiche, ha confermato il valore strategico dell'operazione, ottenendo "risultati eccezionali ed un riconoscimento globale", si legge in una nota.De' Longhi spiega che il mercato del caffè professionale staalimentata dall'aumento dei consumi globali, dalla proliferazione di coffee shop specialty e da una crescente domanda di qualità (premiumizzazione) e varietà. Il caffè si è evoluto da semplice bevanda a vero e proprio rito quotidiano, simbolo culturale ed esperienza funzionale.Oltre a questi trend di mercato, la divisione professionale, tra cui l'espansione in nuove aree geografiche, il rafforzamento della gestione diretta del servizio e l'ingresso in segmenti complementari come macinacaffè, macchine superautomatiche di fascia medio-alta e segmento prosumer. Il segmento prosumer, in particolare, ha registrato una rapida espansione trainata dalle iconiche linee Mini e Micra di La Marzocco, supportate da una straordinaria notorietà del marchio e da partnership esclusive."Nel corso degli anni, il Gruppo De'Longhi ha consolidato la sua leadership globale nel settore del caffe, che ora rappresenta circa il 70% del nostro fatturato totale. Attraverso un portafoglio completo che spazia dai segmenti casa, prosumer e professionale, ci impegniamo a soddisfare le esigenze dei consumatori in ogni occasione e luogo - ha dichiarato l'- Questa integrazione aziendale riflette la capacità del Gruppo De'Longhi di generare valore strategico unendo la tradizione artigianale con la tecnologia all'avanguardia. Entrambi i marchi rappresentano un punto di riferimento globale per professionisti e appassionati, dove il nostro Gruppo rimane impegnato a guidare l'innovazione e a stabilire un punto di riferimento di eccellenza per il mondo dell'espresso".Come già annunciato, si prevede che la Divisione Professional chiuderà il 2025 con unpreliminare di 489 milioni di euro e, in conformità con i risultati dei nove mesi e del primo semestre e con le attuali previsioni del Gruppo confermate a gennaio (EBITDA rettificato di 610-620 milioni di euro), unprevisto di 125-135 milioni di euro.