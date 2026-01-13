Trustpilot, EBITDA 2025 sopra le attese del mercato. Non preoccupata da Antitrust italiano

Trustpilot

(Teleborsa) -, azienda danese quotata a Londra che gestisce l'omonimo sito web di recensioni, prevediamo di registrarepari a 291 milioni di dollari nell'anno fiscale 2025, in crescita del 22% su base annua e del 18% a cambi costanti (cc). Idovrebbero crescere del 24% a 261 milioni di dollari (+20% cc) L'dovrebbe superare le aspettative del mercato.La società segnala anche una forte, con una liquidità al 31 dicembre 2025 di 48 milioni di dollari (69 milioni di dollari nell'anno fiscale 2024), dopo aver completato 72 milioni di dollari (54 milioni di sterline) di riacquisti di azioni proprie durante l'anno. Intende estendere l'attualefino a 10 milioni di sterline (circa 13 milioni di dollari), data la solida posizione di liquidità e la fiducia nella futura generazione di cassa."Il 2025 è stato un anno di eccellenti progressi strategici e finanziari, con una crescita in accelerazione nel secondo semestre - ha commentato il- L'ottimizzazione del motore di risposta ha guidato una crescita particolarmente significativa delle nuove attività aziendali. Questo, unito all'innovazione di prodotto e al miglioramento della fidelizzazione del fatturato lordo, ci posiziona in modo solido per il 2026".Trustpilot ha recentemente ricevuto una bozza di "Comunicazione degli addebiti" dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () italiana in relazione a unae sta presentando una risposta. Prevede che il processo si concluda entro la fine di marzo 2026 e non pensa che alcun esito avrà un impatto significativo sulle attività del gruppo (l'Italia rappresenta meno del 5% del fatturato).