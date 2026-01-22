Nestlé, rumors: avvia vendita della divisione acqua (inclusa San Pellegrino)

(Teleborsa) - Nestlé
, colosso svizzero del settore alimentare, sta procedendo con la vendita di una quota della sua divisione acqua da 5 miliardi di euro
, che include i noti marchi Perrier e San Pellegrino. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda.
L'azienda sta chiedendo ai pretendenti di presentare le prime offerte per la partecipazione questo mese
, secondo le fonti. Nestlé sta collaborando con Rothschild alla vendita.
Le banche stanno lavorando a un finanziamento con debito da 2 a 3 miliardi di euro
per sostenere un potenziale accordo. Il debito in fase di preparazione equivale a circa quattro-sei volte i circa 500 milioni di euro di EBITDA della divisione acqua.