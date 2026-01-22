Milano 17:35
Nestlé, rumors: avvia vendita della divisione acqua (inclusa San Pellegrino)
(Teleborsa) - Nestlé, colosso svizzero del settore alimentare, sta procedendo con la vendita di una quota della sua divisione acqua da 5 miliardi di euro, che include i noti marchi Perrier e San Pellegrino. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda.

L'azienda sta chiedendo ai pretendenti di presentare le prime offerte per la partecipazione questo mese, secondo le fonti. Nestlé sta collaborando con Rothschild alla vendita.

Le banche stanno lavorando a un finanziamento con debito da 2 a 3 miliardi di euro per sostenere un potenziale accordo. Il debito in fase di preparazione equivale a circa quattro-sei volte i circa 500 milioni di euro di EBITDA della divisione acqua.
