Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 18:18
25.797 +0,96%
Dow Jones 18:18
49.386 +1,01%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Brillano i mercati europei, le banche spingono il FTSE-Mib sopra i 46mila punti

Commento, Finanza, Spread
Brillano i mercati europei, le banche spingono il FTSE-Mib sopra i 46mila punti
(Teleborsa) - In attesa della riunione della Banca Centrale Europea di giovedì, tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente. Intanto a Wall Street l'S&amp;P-500 segna un aumento dello 0,62%.

A Piazza Affari corrono le banche trainate dalle ottime performance del settore anche a livello europeo. È stata anche la giornata di Intesa Sanpaolo che ha inaugurato la settimana di trimestrali registrando nel 2025 risultati "pienamente in linea con le indicazioni per l'anno rese note al mercato e superiori agli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025". L'utile netto è stato pari a 9,3 miliardi di euro (+7,6% vs 2024).

Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%. L'Oro crolla a 4.666,8 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 4,08%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,97%), che ha toccato 61,97 dollari per barile.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +58 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.

Tra le principali Borse europee ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell'1,05%, Londra avanza dell'1,15%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,67%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,05% e chiude a 46.005 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata a 48.818 punti.

In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,48%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,27%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo BPER Banca, mostrando un incremento del 3,50%.

Denaro su Banca Popolare di Sondrio, che registra un rialzo del 3,49%.

Bilancio decisamente positivo per Banco BPM, che vanta un progresso del 3,33%.

Buona performance per Banca MPS, che cresce del 3,01%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin, che ha chiuso a -1,11%.

Si muove sotto la parità Campari, evidenziando un decremento dello 0,90%.

Contrazione moderata per Fincantieri, che soffre un calo dello 0,69%.

Sottotono Italgas che mostra una limatura dello 0,69%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fiera Milano (+4,31%), Maire (+4,15%), Italmobiliare (+3,41%) e Sesa (+2,85%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BFF Bank, che ha chiuso a -44,27%.

Lettera su Avio, che registra un importante calo del 4,76%.

Scende Comer Industries, con un ribasso del 4,65%.

Preda dei venditori Ferragamo, con un decremento del 2,72%.
Condividi
```