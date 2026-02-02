Brillano i mercati europei, le banche spingono il FTSE-Mib sopra i 46mila punti

(Teleborsa) - In attesa della riunione della Banca Centrale Europea
di giovedì, tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente
. Intanto a Wall Street l'S&P-500
segna un aumento dello 0,62%.
A Piazza Affari
corrono le banche
trainate dalle ottime performance del settore anche a livello europeo. È stata anche la giornata di Intesa Sanpaolo
che ha inaugurato la settimana di trimestrali registrando
nel 2025 risultati "pienamente in linea con le indicazioni per l'anno rese note al mercato e superiori agli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025". L'utile netto
è stato pari a 9,3 miliardi di euro
(+7,6% vs 2024).
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%. L'Oro
crolla a 4.666,8 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 4,08%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,97%), che ha toccato 61,97 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +58 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%. Tra le principali Borse europee
ben comprata Francoforte
, che segna un forte rialzo dell'1,05%, Londra
avanza dell'1,15%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,67%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,05% e chiude a 46.005 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 48.818 punti.
In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,48%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,27%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo BPER Banca
, mostrando un incremento del 3,50%.
Denaro su Banca Popolare di Sondrio
, che registra un rialzo del 3,49%.
Bilancio decisamente positivo per Banco BPM
, che vanta un progresso del 3,33%.
Buona performance per Banca MPS
, che cresce del 3,01%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin
, che ha chiuso a -1,11%.
Si muove sotto la parità Campari
, evidenziando un decremento dello 0,90%.
Contrazione moderata per Fincantieri
, che soffre un calo dello 0,69%.
Sottotono Italgas
che mostra una limatura dello 0,69%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Fiera Milano
(+4,31%), Maire
(+4,15%), Italmobiliare
(+3,41%) e Sesa
(+2,85%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BFF Bank
, che ha chiuso a -44,27%.
Lettera su Avio
, che registra un importante calo del 4,76%.
Scende Comer Industries
, con un ribasso del 4,65%.
Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento del 2,72%.