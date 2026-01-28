Aedes, aumento di capitale da 5 milioni: periodo di offerta in opzione dal 2 al 19 febbraio

Aedes

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato i termini e le condizioni dell’e in via scindibile, per l’importo massimo di 5 milioni di euro, mediante emissione di massime 96.032.655 Nuove Azioni Aedes, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrirsi in opzione agli azionisti di Aedes nel rapporto di opzione pari a 3 nuove azioni ogni 1 azione Aedes posseduta, al prezzo unitario di sottoscrizione di 0,052 euro (inclusivo di sovrapprezzo).Le risorse derivanti dall’aumento di capitale, spiega la società, sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi deldel Gruppo, nonché al completomediante una calibrata combinazione di investimenti orientati a raggiungere il breakeven point economico-finanziario e ad ottimizzare e massimizzare la redditività in modo stabile e duraturo nel tempo.È stato altresì definito il, che prevede un periodo di offerta in opzione dal 2 al 19 febbraio 2026 e la negoziazione dei diritti di opzione dal 2 al 13 febbraio 2026.La società, inoltre, ha fatto presente che l’Azionista di controllo di fatto– titolare di 9.600.000 azioni ordinarie Aedes pari al 29,99% circa del capitale sociale – ha reso il proprio impegno ala quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale.Si fa presente cheha comunicato che le azioni di Aedes sono in(reopening) fino alle ore 13:45, dopo averle sospese questa mattina "in attesa di comunicato".