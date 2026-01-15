Talen Energy acquisterà impianti a gas da Energy Capital per 3,45 miliardi di dollari

Talen Energy

(Teleborsa) -, uno dei principali produttori indipendenti di energia degli Stati Uniti, ha firmatoal proprio portafoglio attraverso l'acquisizione del Waterford Energy Center e della Darby Generating Station in Ohio e della Lawrenceburg Power Plant in Indiana da Energy Capital Partners.Ile consiste di circa 2,55 miliardi di dollari in contanti e di circa 900 milioni di dollari in azioni Talen. Il prezzo riflette un multiplo di circa 6,6x EBITDA rettificato 2027. Si prevede che la transazione fornirà un immediato e significativo incremento del free cash flow rettificato per azione superiore al 15% annuo fino al 2030."Questa acquisizione diversifica ulteriormente il portafoglio di generazione di Talen aggiungendo sia capacità di carico di base che un forte contributo di flusso di cassa e rafforza la nostra presenza nel mercato PJM occidentale, che ha notevoli vantaggi per i data center - ha affermato il CEO Mac McFarland - La transazione. Dopo l'acquisizione di Freedom e Guernsey nel 2025, è un altro ottimo esempio della nostra strategia".