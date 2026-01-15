Talen Energy acquisterà impianti a gas da Energy Capital per 3,45 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Talen Energy
, uno dei principali produttori indipendenti di energia degli Stati Uniti, ha firmato accordi definitivi per aggiungere circa 2,6 gigawatt di capacità di generazione di gas naturale
al proprio portafoglio attraverso l'acquisizione del Waterford Energy Center e della Darby Generating Station in Ohio e della Lawrenceburg Power Plant in Indiana da Energy Capital Partners.
Il prezzo di acquisizione è di 3,45 miliardi di dollari
e consiste di circa 2,55 miliardi di dollari in contanti e di circa 900 milioni di dollari in azioni Talen. Il prezzo riflette un multiplo di circa 6,6x EBITDA rettificato 2027. Si prevede che la transazione fornirà un immediato e significativo incremento del free cash flow rettificato per azione superiore al 15% annuo fino al 2030.
"Questa acquisizione diversifica ulteriormente il portafoglio di generazione di Talen aggiungendo sia capacità di carico di base che un forte contributo di flusso di cassa e rafforza la nostra presenza nel mercato PJM occidentale, che ha notevoli vantaggi per i data center - ha affermato il CEO Mac McFarland - La transazione aumenta immediatamente il flusso di cassa e mantiene la nostra disciplina di bilancio
. Dopo l'acquisizione di Freedom e Guernsey nel 2025, è un altro ottimo esempio della nostra strategia".