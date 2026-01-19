Sogefi, Equita alza target price su possibile chiusura di impianto della divisione sospensioni

Equita

Sogefi

CIR

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando la" sul titolo dopo che fonti di stampa francesi hanno scritto che a dicembre Sogefi ha annunciato ai sindacati la chiusura dello stabilimento di Douai dedicato alla produzione di barre stabilizzatrici.La società non ha emesso nessun comunicato, ma la notizia non stupisce il broker, avendo Sogefi un(il cui utilizzo a livello dell'intera divisione sospensioni viene stimato intorno al 60-70%).Equita ritiene che la chiusura dell'impianto, che coinvolge 130 dipendenti (circa 4% del totale), possa: implicare, portando il totale degli oneri di ristrutturazione del FY25 intorno a 18 milioni di euro (che verranno registrati nel 2025 in quanto comunicati ai sindacati a dicembre); causare un cash-out di simile entità da spalmare in prevalenza nel 2026 e il residuo nel 2027 senza implicazioni significative sulla struttura finanziaria che resta solida e sul pagamento dei dividendi che è atteso stabile a 0,15 euro per azione /yield 4,5%); generare