Milano
16-gen
45.800
0,00%
Nasdaq
16-gen
25.529
-0,07%
Dow Jones
16-gen
49.359
-0,17%
Londra
16-gen
10.235
-0,04%
Francoforte
16-gen
25.297
0,00%
Lunedì 19 Gennaio 2026, ore 07.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Chiusura della Borsa di New York
Chiusura della Borsa di New York
Calendar
,
Finanza
19 gennaio 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 19 gennaio, il mercato di New York è chiuso per l'Anniversario della nascita di Martin Luther King.
Condividi
Leggi anche
Eventi e scadenze del 24 dicembre 2025
Chiusura anticipata della Borsa di New York
Eventi e scadenze del 31 dicembre 2025
Eventi e scadenze: settimana del 29 dicembre 2025
Argomenti trattati
Borsa
(1034)
·
New York
(379)
Altre notizie
Chiusura della Borsa di Sydney
Chiusura anticipata della Borsa di Parigi
Chiusura anticipata della Borsa di Sydney
Chiusura anticipata della Borsa di Londra
Chiusura anticipata della Borsa di Londra
Chiusura anticipata della Borsa di Parigi
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto