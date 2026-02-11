Milano 13:14
46.448 -0,76%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:14
10.433 +0,77%
Francoforte 13:14
24.964 -0,09%

Piazza Affari: vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share Financials

Profondo rosso per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 40.257,15 punti, in netto calo del 2,26%.
